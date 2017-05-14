صرح المهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد بأن الهيئة حققت فائضا ماليا بلغ 3 مليارات و600 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الممتدة من 30 /6 /2016 وحتى 31 مارس 2017 وذلك مقابل 650 مليون جنيه خلال 9 شهور الممتدة من 30 يونيو 2015 وحتى 31 مارس 2016.

وأرجع عصام الصغير - خلال مؤتمر صحفي له اليوم على هامش حفل السحب السنوي على جوائز العمرة الذي تجريه الهيئة والذي فاز من خلاله 276 من عملاء الهيئة - الفائض الذي حققته الهيئة إلى حسن الاستثمار وتقليل تكلفة الأعمال التشغيلية بما يتراوح بين 60 إلى 70 في المائة بالإضافة إلى تطوير الخدمات البريدية.

وأوضح أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مميكنة بالكامل وتزويدها بأحدث أنظمة الإنذار ومقاومة الحريق و كاميرات مراقبة مرتبطة مركزيا بمركز بيانات الهيئة الرئيسي يتم إدارتها بأنظمة النداء الآلي المركزية لتقدم مختلف الخدمات للعملاء كل ذلك كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء و تقليل التكاليف التشغيلية مما أدي الي تعظيم الإيرادات وتحقيق هذا الفائض الضخم.

وأشار الصغير إلى أن عدد عملاء الهيئة وصل حاليا إلى 24 مليون عميل فيما وصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 188 مليار جنيه حتى 31 مارس 2017.

ولفت إلى أن البريد سيطلق قريبا تطبيقا عبر الموبايل لتوفير الخدمات البريدية والحوالات لكافة العملاء داخل وخارج مصر.

وأكد أنظمة العمل التكنولوجية في الهيئة تم تحديثها على أحدث الإصدارات ومحمية بشكل جيد لمواجهة أى اختراقات أو فيروسات خبيثة.

وأشار إلى أن الهيئة ستوقع قريبا بروتكول تعاون مع مصر الخير لسداد ديون 50 من الغارمات وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للهيئة.