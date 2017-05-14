قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، إنه من المتوقع افتتاح الطريق الدائري الإقليمي “شبرا-بنها” في 30 يونيو المقبل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عين على البرلمان”، المذاع على قناة “الحياة”، إنه من المقرر الانتهاء من إنشاء كوبري قوص وديروط وسمالوط بتكلفة 3.2 مليارات جنيه خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن محور جرجا تكلف 476 مليون جنيه ويعتبر بمثابة نقلة هامة في ربط ضفتي النيل ببعضهما البعض.