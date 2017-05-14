غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأردن اليوم الأحد، في زيارة عمل إلى سلطنة عُمان.

وقال الديوان الملكي الهاشمي في بيان اليوم إن الملك عبدالله الثاني سيجري خلال الزيارة مباحثات مع السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، تتناول علاقات التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.