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وزير التموين: "سنصدر السمك للخارج خلال عامين"
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين: "سنصدر السمك للخارج خلال عامين"

2017-05-14 18:02:10
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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن مصر على أعتاب تصدير الأسماك للخارج خلال عامين.

وأوضح المصيلحى خلال كلمته أثناء افتتاح عدة مشروعات بمحافظة قنا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الفجوة فى الاستهلاك والإنتاج بالنسبة للأسماك ستتقلص خلال عامين ما يسمح وقتها بالتصدير.

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