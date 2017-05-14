صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بأن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على حريق محدود بأحد الممرات بمحيط مطرانية القديسة دميانة ببلقاس بمحافظة الدقهلية، دون حدوث ثمة إصابات.

وقال مسئول مركز الإعلام الأمني- في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الأحد إن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الاحتفال بمولد القديسة دميانة بدائرة مركز شرطة بلقاس، رصدت نشوب حريق بممر خلف مبنى المطرانية من الناحية البحرية للدير، مشيرًا إلى أنه تم على الفور تعامل قوات الحماية المدنية المتواجدة لتأمين الاحتفال، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده في حينه، دون حدوث ثمة إصابات بين المواطنين.

وأشار إلى أنه بالفحص، تبين أنه أثناء قيام إحدى العائلات المتواجدة للاحتفال بإعداد الطعام باستخدام موقد غاز صغير، حدث تسرب من الموقد، مما أدى إلى اشتعال النيران ببعض متعلقاتهم، وامتدادها إلى الوحدة الخارجية لجهاز تكييف إحدى الغرف بداخل الدير، مما أدى إلى احتراقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.