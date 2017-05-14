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تفاصيل استشهاد 3 ضباط وإصابة 9 جنود في هجومين بسيناء
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

تفاصيل استشهاد 3 ضباط وإصابة 9 جنود في هجومين بسيناء

2017-05-14 20:29:12
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استشهد 3 ضباط، وأصيب 9 جنود، في هجومين منفصلين، بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد.

وقال مصدر أمني، إن “مجهولين زرعوا عبوة ناسفة انفجرت في مدرعة عسكرية وسط سيناء، ما أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة 3 جنود بشظايا متفرقة في الجسد”، وفقا لـ “الأناضول”.

وبالتزامن مع الهجوم الأول، شن مجهولون هجومًا مسلحًا على قوة عسكرية جنوبي الشيخ زويد في شمال سيناء، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وإصابة 6 جنود آخرين، وفق المصدر ذاته.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مدينة العريش لتلقي العلاج اللازم.

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