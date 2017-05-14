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نابولي ينتزع وصافة الكالتشيو بخماسية في تورينو
نابولي

نابولي ينتزع وصافة الكالتشيو بخماسية في تورينو

2017-05-14 18:08:08

انتزع نابولي، وصافة الدوري الإيطالي، مؤقتًا، بعدما اكتسح مضيفه تورينو (5-0) اليوم الأحد، بالجولة الـ36 من عمر البطولة.

وقد يحتفظ نابولي، بالوصافة على ضوء نتيجة مواجهة روما، ويوفنتوس الليلة، والتي قد تحسم لقب الدوري الإيطالي أيضًا.

جاءت خماسية فريق الجنوب الإيطالي، عبر خوسيه كاييخون (7، 76)، ولورينزو إنسيني (60)، ودريس ميرتينز (72)، وبيوتر زيلينسكي (78).

بهذا الفوز، رفع نابولي، رصيده إلى 80 نقطة بالمركز الثاني، بفارق نقطتين عن روما، الذي تراجع للمرتبة الثالثة، وسيستضيف يوفنتوس الليلة في موقعة نارية على ملعب الأوليمبيكو.

وتجمد رصيد تورينو، عند 50 نقطة، في المركز التاسع.

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