أعلن اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة عن تنفيذ 475 مشروعا ببرنامج التنمية المجتمعية (مشروعك) باستثمارات 73 مليون جنيه من إجمالي 1173 مشروعا مقدما.

وأوضح الدالي - في تصريح اليوم الأحد، أن المشروعات التي تم تنفيذها ساهمت في توفير 1945 فرصة عمل، منوها بأنه تمت الموافقة على 485 مشروعا، ودراسة 284 مشروعا آخر.

وأشار إلي أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع القائمين على برنامج (مشروعك) بالجيزة لتسهيل عملية حصول الشباب على التراخيص المؤقتة اللازمة لإدارة مشروعاتهم وسرعة استخراجها لتقنين أوضاعهم، مؤكدا على تقديم كافة وسائل الدعم والمساعدة اللازمة للشباب المتقدمين للحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم ببرنامج (مشروعك)، لافتا إلي أن المشروعات تتنوع ما بين مشروعات زراعية وتجارية وصناعية وخدمية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة “إنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتنظيم حملات الدعاية تماشيا مع الحملة الإعلانية المكبرة التي تقوم بها في وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بوضع علامة الشباك الأخضر على مقرات (مشروعك) بالأحياء والمراكز لتعريف المواطنين بمقرات البرنامج”.

ونوهت بعقد ندوات ومؤتمرات بمراكز الشباب للتعريف بالمشروع ومميزاته وأهميته للحد من البطالة، مشيرة إلي أن المشروع يهدف إلى القضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين ومساعدتهم في إقامة مشروعات وتنميتها بما يعود بالنفع عليهم.