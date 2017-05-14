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"البرلمان العربي" يطالب الكونجرس برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
الرئيس السوداني عمر البشير

"البرلمان العربي" يطالب الكونجرس برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

2017-05-14 17:47:30

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، من مجلس النواب الأمريكي رفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، تقديرًا للجهد الكبير الذي تبذله دولة السودان في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم في العالم العربي والإسلامي وإفريقيا.

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي - في رسالة خطية وجهها اليوم الأحد إلى بول راين، رئيس مجلس النواب الأمريكي - إن البرلمان العربي إذ يثمن ما قامت به الإدارة الأمريكية السابقة من الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة السودان، فإنه يتطلع وبمناسبة مراجعة إدارة الرئيس دونالد ترامب للحالة في دولة السودان أن يتم رفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وأكد رئيس البرلمان العربي إن هذا المطلب يأتي نظرًا لأن دولة السودان تعتبر اليوم من الدول المحورية في محاربة الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي، فهي من أوائل الدول التي انضمت للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والتحالف العربي لدعم الشرعية في جمهورية اليمن ومحاربة التنظيمات الإرهابية، كما تقوم بدور إيجابي وفاعل في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا وخاصة في دولة جنوب السودان.

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