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يوسف: إيناسيو أوجد طرق لعلاج الفرص
ايناسيو

يوسف: إيناسيو أوجد طرق لعلاج الفرص

2017-05-14 17:42:26

شدد إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة بالزمالك أن البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق، يعمل على إيجاد حل لعلاج اهدار الفرص السهلة.

وقال يوسف في تصريحات صحفية له  أن إيناسيو نجح في وضع خطط مكنت اللاعبين من الوصول لمرمى المنافسين في المباريات الماضية، وهذا أمر جيد لأن  الفريق كان يصل بصعوبة في وقت سابق.

ووواصل قائلا “المدير الفني للفريق قادر على علاج مسألة اهدار الفرص السهلة في الفترة المقبلة”.

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