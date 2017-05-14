مراكبي قناوي: الرحلات النيلية للغاوين.. والحوادث «قلة خبرة»2017-05-14 18:54:54
يعمل مصطفي عبدالله مصطفى على مركب بكورنيش النيل، يبدأ يومه صباحا، بفسحة للحبيبة وأصحاب القلوب المرهفة، وينتهي يومه برحلة جماعية تضم أسرة بأطفالها، وما بين الأثنين بعض رحلات المدارس وشباب الجامعة.
يقول إن الفسحة على “زمك” وهي اسم مركبته، للغاوين “نزهة ونزاهة” للعاشقين، وراحة بال للأسرة القنائية.
لا تأخذ الرحلة الواحدة أكثر من ساعة، وتبدأ الأسعار من 20 إلى 40 جنيها، وأي زيادة في الوقت بأسعار أخرى قليلة.. يقول مصطفى.
غير راضٍ عن الحوادث الكثيرة في قنا، ويرجعها “مصطفى” لعدم خبرة قائد المركب ويصفه ب “عديم الكار والغشيم”، مضيفا قيادة مركب في النيل تساوى قيادة السيارة على البر، وكثر منها خطورة.
يؤكد “مصطفى” بأن أرواح الناس أمانة في رقبة القائد لذلك فهي تتطلب الحرص واليقظة وصفاء الذهن، والكشف على كافة معدات المركبة من موتور، وعوامات، وطفايات حريق، والتأكد بشكل خاص من كافة الوصلات الكهربائية.
حازم “مصطفى” مع زبائن مركبه، ولا يقبل بأية تجاوزات، ويبلغ أجهزة الأمن المتواجدة على الكورنيش عن المخالفين للآداب والسلوكيات، ولا يقبل بركوبهم مرة أخرى على “زمكته”.
الاحترام والقناعة سمة أصحاب المراكب النيلية، فلا يقبل “مصطفى” أن يجور على زملائه، بالرغم من أن ترخيصه يبيح له العمل في سوهاج، إلا انه ارتضى بنصيبه في قنا، ويؤكد “مينفعش أدخل على شغل مراكب ناس تاني”.
يجدد مصطفى رخصة المركب بمكتب الملاحة بمحافظة أسوان، لمدة ثلاث سنوات لرخصة القيادة الخاصة بقائد المركب، وعامين للمركب.
يشكو “مصطفى” من عدم تفهم المسئولين لطبيعة عملهم، ويأخذ عليهم الحملات الأمنية على مكبرات الصوت داخل القارب، بالإضافة الى رفع جميع المعديات الخشبية التي تمكن الناس من المرور من الكورنيش إلى القوارب، وأيضا مشرفين الكورنيش يوجهون المتنزهين لاستخدام مراكب المحافظة دون غيرها، ويفرضون عليهم رسوما كبيرة لاستخدام كراسي ومشروبات بأسعار مرتفعة.
يطالب “مصطفى” المسئولين بعدم التضيق على أصحاب المراكب في لقمة عيشهم، لأنه مصدر رزقهم الوحيد وليس لديهم أي عمل آخر يمكن أن يشبع احتياجاتهم ومتطلبات حياتهم اليومية لهم ولذويهم.
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