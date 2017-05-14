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أرباح بيراميزا للفنادق تقترب من 13 مليون جنيه بنهاية مارس
بورصة اسواق اسهم

أرباح بيراميزا للفنادق تقترب من 13 مليون جنيه بنهاية مارس

2017-05-14 17:39:39
محيط

أعلنت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا (PHTV.CA) عن نتائج أعمالها المجمعة عن 3 أشهر، والقوائم المالية المجمعة عن الفترة من 1 يناير 2017 إلى 31 مارس 2017.

وبلغ صافي الربح نحو 12،951،521 جنيها مصريا، مقارنة بالفترة من 1 يناير 2016 وحتى 31 مارس 2016، وبلغ صافي الربح للفترة المقارنة 619.049 جنيها مصريا.

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