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اسعار الدواجن تسجل 28 جنيها للكيلو بالمزارع
الدواجن

اسعار الدواجن تسجل 28 جنيها للكيلو بالمزارع

2017-05-14 17:33:48
محيط

واصلت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعها خلال الأسبوع الجاري وسجلت 28 جنيها للكيلو داخل المزارع.

وقال تجار بالسوق إن أسعار الدواجن الساسو سجلت خلال تعاملات اليوم الأحد 31جنيها، والأمهات البيضاء 21 جنيها.

وسجل البيض الأبيض سعر 27 جنيها، والبيض الأحمر سعر 32 جنيها، والبيض بصفارين 45 جنيها.

كما سجل الكتكوت الأبيض سعر يترواح ما بين 6 إلي 6.25 جنيهات.

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