الأورمان توزع رؤوس ماشية للأسر الأولي بالرعاية في قنا2017-05-14 17:35:46
أعلن مجلس إدارة جمعية الأورمان أنه - ووفقا لما اعلنه اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اثناء زيارتهما اليوم قرية المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا - فسوف تقوم الجمعية بتوزيع رؤوس ماشية على جميع الأسر غير القادرة والتى لا تملك مواشى.
وقال مجلس إدارة الجمعية إن توزيع رؤوس المواشى على الأسر غير القادرة بقرية المراشدة سوف يتم في إطار مشروع الجمعية الأنسانى الرائد لاغاثة القرى الاكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة كذلك وضمن ما تقوم به الجمعية من دعم الأسر الفقيرة في القرى الأكثر احتياجا والعمل على تزويد هذه الأسر بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من اجل نقل هذه الأسر من شرائح العوز والاحتياج إلى شرائح الاكتفاء والانتاج .
وأوضح أن الجمعية وبعد انتهائها من تنمية وتطوير أكثر من 500 قرية مصرية شديدة الاحتياج وبعد نجاحها في تسليم أكثر من 70 ألف أسرة فقيرة لمشروعات تنموية صغيرة ما بين رؤوس مواشى واكشاك بقالة وغيرها تسعى خلال الفترة القادمة إلى زيادة أعداد المستفيدين من مشروعات الجمعية التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر من اجل دعم أبناء هذه الشريحة وتوفير مصدر رزق مناسب يكفى احتياجاتهم .
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