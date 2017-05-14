أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أن المحافظة تسعى جاهدة بالتعاون مع كافه الاجهزة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني ونواب البرلمان لتنفيذ خطه متكاملة لتحديد الاستغلال الامثل لكافه الأراضي الفضاء املاك الدولة بنطاق المحافظة بإقامه مشروعات خدميه وتنموية.

وأضاف الشعراوي، أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على املاك الدولة ومنع وقوع أي تعديات يقتضي بأن يتم استغلالها بما يعود بالصالح العام على المواطنين.

واشار محافظ الدقهلية، بان تلك الأراضي سيتم استغلالها في إقامة موقف عمومي متطور للسيارات الميكروباص للمراكز بنطاق المحافظة ربطا على عاصمه المحافظة “مدينه المنصورة” وربط الموقف الجديد بشبكه سيارات السرفيس بأنحاء مدينه المنصورة مما يحد تماما من الازدحام المرورى بالعاصمة، وإقامة مشروعات تنموية تجاريه تستهدف دعم النشاط التجاري، وخلق رواج دائم يتيح العديد من فرص العمل للشباب ويعود بالنفع والعائد الذى يتم الاستفادة منه في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها محافظ الدقهلية، بحضور العقيد ممدوح الحصي، مدير الادارة العامة لمرور الدقهلية ، وأعضاء مجلس النواب، للمعاينة على الطبيعة لعدد من قطع الأراضي الفضاء بأنحاء واطراف مدينه المنصور والطرق الرئيسية “طلخا- جمصه – سندوب- المقلب القديم للقمامة”.

ووجه المحافظ بسرعه اعداد تقارير بتلك الأراضي من قبل الادارة العامة للمتابعة والموقف القانوني وتبعيه كل قطعه منها وذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشان كل من هذه القطع والاستغلال المناسب لكل قطعه.