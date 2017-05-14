400 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدن ومراكز البحيرة2017-05-14 17:32:47
قال محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، إن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التي تم إقامتها بمدن ومراكز المحافظة لبيع السلع الأساسية والمستلزمات التموينية واللحوم والدواجن والأسماك أمام المواطنين تجاوزت حتى الآن أكثر من 400 منفذ ثابت ومتحرك، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم ومنع الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع بعض التجار في رفع الأسعار واحتكار السلع خاصة خلال شهر رمضان المعظم.
وأوضحت نادية عبده أن إجمالي عدد منافذ بيع السلع الأساسية التابع للوحدات المحلية بمراكز المحافظة الـ 15 بلغ 78 منفذا داخل المدن والقرى ، كما أن عدد المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة بالمحافظة بلغ 74 منفذا ، بالإضافة إلي 18 منفذا تابعا للغرفة التجارية، و200 منفذ تابع لمشروع ” جمعيتي ” تغطي مدن ومراكز المحافظة ، بالإضافة إلي 5 منافذ تابعة لوزارة الداخلية ، و6 منافذ للسلاسل التجارية الكبرى داخل مدينتي دمنهور وكفر الدوار ، بالإضافة إلى 22 منفذا بمدارس الثانوية الزراعية ، وقيام مديرية الشباب والرياضة بإنشاء 5 منافذ جديدة من خلال مدرسة ناصر الزراعية.
وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه سيتم تنظيم معرض ” أهلا رمضان ” بمدينة دمنهور بمشاركة جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركة مضارب البحيرة وشركة تجارة الجملة وشركة الزيوت المستخلصة والتربية والتعليم من خلال 30 باكية عرض بأرض المعارض أمام سينما النصر الصيفي بدمنهور.
ولفتت إلى قيام أكثر من 44 سيارة مبردة تجوب مدن وقرى ونجوع المحافظة خاصة القرى الأكثر احتياجا كمنافذ متنقلة بالتعاون والتنسيق مع كبرى الشركات الاستثمارية في الصناعات الغذائية للتيسير على المواطنين وسد احتياجاتهم من السلع الرئيسية والمنتجات الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن المجمدة بأسعار اقتصادية.
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