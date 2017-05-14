وزير الكهرباء: مصر تقدر دور لجنة الإسكوا في تحفيز عمليات التنمية بالمنطقة2017-05-14 17:30:27
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأحد على أن مصر تقدر دور لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين بلدان المنطقة العربية وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتحقيق التكامل الإقليمي وكذلك إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات في كافة المجالات.
وشدد شاكر - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات أمام افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة بالإسكوا في القاهرة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام - على أهمية استكمال هذه الجهود لضمان نجاح الدول العربية في التعامل مع القضايا الراهنة المتعلقة بالتحول في أنظمة الطاقة والتأثيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
وتم خلال الاجتماعات تسليم رئاسة أعمال الدورة الحالية إلى موريتانيا فيما ستتولى مصر منصب نائب الرئيس وفقا لإجراءات الأمم المتحدة..وسوف يتم مناقشة واقتراح برنامج عمل الإسكوا خلال الدورة القادمة كما سيعقد اجتماع للخبراء حول (رصد التقدم المحرز نحو الطاقة المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية).
وقال وزير الكهرباء : “إن مصر تولت رئاسة الدورة السابقة (العاشرة) للجنة الطاقة وذلك لفترة سنتين 2015 - 2016 والتي ركزت على العديد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية ومنها أمن الطاقة والتكامل الإقليمي وتوطين التكنولوجيا وإمكانيات التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة والترابط بين الطاقة والمياه والغذاء وتحفيز برامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة”.. مؤكدا أن مصر ستعمل على بذل كافة الجهود للتعاون مع دولة موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية عشرة.
وأشاد شاكر بدور لجنة الإسكوا في دعم جهود التنمية المستدامة والتكامل على المستوى العربي ، موضحا أن اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة تهدف إلى مناقشة التقدم المحرز في مجال الطاقة منذ الدورة العاشرة للجنة الطاقة وكذا عرض برنامج عمل الإسكوا المقترح للعامين القادمين 2018-2019 في مجال الطاقة.
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