شنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة هجوما على قاعدة عسكرية على بعد 120 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشيو؛ ما أسفر عن إصابة جنديين صوماليين على الأقل.

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية، اليوم الأحد، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات ومسلحي الحركة الذين شنوا الهجوم من مناطق متفرقة.

يذكر أنه تم طرد حركة “الشباب” من معظم المدن والبلدات الصومالية غير أنها تواصل شن هجمات إرهابية في العاصمة مقديشيو وفي أنحاء واسعة من البلاد.