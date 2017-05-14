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«النمنم» يفتتح الخميس مركزا ثقافيا بمدينة باريس في الوادي الجديد
حلمي النمنم

«النمنم» يفتتح الخميس مركزا ثقافيا بمدينة باريس في الوادي الجديد

2017-05-14 17:24:55
محيط: أ. ش. أ

يفتتح وزير الثقافة حلمي النمنم، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقهما الكاتب صبري سعيد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يوم الخميس المقبل مركزا ثقافيا بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد.

وذكرت وزارة الثقافة - في بيان اليوم الأحد، أن هذا المشروع مقام على مساحة 1000 متر مربع، وبتكلفة قدرها 2.8 مليون جنيه تقريبا، مشيرة إلي أن المركز يتكون من مكتبة للكبار تحتوي على ما يقرب من 7 آلاف كتاب، إضافة لمكتبة الأطفال والتي تحتوي على ما يقرب من 3 آلاف كتاب، إلى جانب أربع قاعات، الأولى لأنشطة الفنون التشكيلية، والثانية للهوايات، والثالثة للندوات والمحاضرات، والأخيرة للكمبيوتر، بالإضافة لمسرح مكشوف يسع حوالي 140 كرسيا، فيما تتوسط المبنى حديقة.

يشار إلي أن هذا المشروع الثقافي يعد ضمن المشروعات المهمة التي تحرص وزارة الثقافة على إقامتها بالمناطق والمحافظات النائية من أجل تحقيق استراتيجيتها في تحقيق العدالة الثقافية ونشر الوعي الثقافي والفكري في مختلف ربوع الوطن.

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