 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 06:04 مساءً
روابط سريعة
وزير النقل: المزلقانات كانت " أداة قتل" قبل تطويرها
هشام عرفات وزير النقل ‎

وزير النقل: المزلقانات كانت " أداة قتل" قبل تطويرها

2017-05-14 17:46:56
متابعات

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن مزلقانات السكة الحديدة كانت بمثابة أداة قتل قبل تطويرها.

وطالب هشام عرفات خلال كلمته، أثناء افتتاح عدة مشاريع كبرى فى محافظة قنا ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأن يكف المواطنين عّن إقامة مزلقانات جديدة حرصا على سلامتهم.

وأوضح وزير النقل أَن الوزارة حققت إنجازات كبيرة فى قطاع السكة الحديد، وهناك المزيد.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3