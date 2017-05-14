وزيرة الهجرة: إقبال المصريين بأمريكا على تجديد وإصدار بطاقات الرقم القومي يؤكد اعتزازهم بمصريتهم2017-05-14 17:27:05
قامت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بزيارة للقنصلية المصرية العامة في لوس أنجلوس؛ حيث تابعت سير أعمال اللجنة الموفدة من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين المقيمين في نطاق اختصاص القنصلية.
وذكرت وزارة الهجرة في بيان اليوم أن الوزيرة التقت أعضاء اللجنة الموفدة من مصلحة الأحوال المدنية، وكذلك بالمواطنين المصربين الذين توافدوا على القنصلية بأعداد كبيرة؛ لتجديد وإصدار البطاقات الخاصة بهم، التي تصدرها لجنة تستمر في الفترة من 9 حتى 13 مايو.
من جهتها، أشادت الوزيرة بحرص المصريين في الخارج على الارتباط بالوطن الأم، موضحة أن إقبال أبناء الجيلين الثاني والثالث على تجديد وإصدار البطاقات الخاصة بهم يؤكد اعتزازهم بمصريتهم.
كما أثنت “مكرم” على جهود أعضاء اللجنة والقنصلية ونجاحهما في إنجاز المهمة لمئات المصربين في فترة قياسية في ظل محدودية القوة العددية للبعثة، وكذا قصر الفترة الزمنية، مشيرة إلى مد ساعات عمل اللجنة من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء بشكل يومي ومتواصل؛ للتمكن من استقبال كافة المراجعين.
وعرضت اللجنة الموفدة من مصلحة الأحوال المدنية خطة عملها على وزيرة الهجرة، والتي تتضمن استكمال الأعمال بمدينة سان فرانسيسكو، لخدمة المواطنين المصريين في شمال كاليفورنيا؛ وذلك لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين في نطاق عمل القنصلية التي تغطي ولاية كاليفورنيا ومعها عشر ولايات أخرى من ولايات الغرب والغرب الأوسط الأمريكي، والتي يقارب تعداد المصريين بها ما يزيد على مليون مواطن.
وتعد ولاية كاليفورنيا أكبر الولايات الأمريكية من حيث المساحة وعدد السكان، حيث يقطنها 80 مليون نسمة، ويشكل اقتصادها 30% من اقتصاد الولايات المتحدة، وبما يجعل اقتصادها ثامن أكبر اقتصاد في العالم، في حين يعد اقتصاد مدينة لوس أنجلوس وحدها والتي يقطنها 35 مليون نسمة، الاقتصاد رقم 15 على مستوى العالم.
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