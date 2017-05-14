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رئيس أوكرانيا: واشنطن ستعين مبعوثا خاصا للتنسيق بين البلدين
رئيس اوكرانيا

رئيس أوكرانيا: واشنطن ستعين مبعوثا خاصا للتنسيق بين البلدين

2017-05-14 17:21:16

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعين قريبا مبعوثا خاصا لتنسيق العمل مع بلاده.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بوروشينكو قوله - خلال مؤتمر صحفي اليوم /الأحد/ - “إن هناك تنسيقا مشتركا لاختيار مبعوث خاص سيكون مسؤولا عن تنسيق العمل بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلي أن مسألة مشاركة الولايات المتحدة في (صيغة نورماندي)، والتي تضم أربع دول وهي (روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا) تطرح بين الحين والآخر”.

يذكر أن (صيغة نورماندي) الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا قد تأسست في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي شمال غرب فرنسا أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي بهدف فتح ما أطلق عليه اصطلاح (الجبهة الثانية) ضد قوات ألمانيا النازية، وتقضي بمشاركة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا في المباحثات حول الوضع في أوكرانيا.

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