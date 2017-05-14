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"الزراعة" توافق على إقامة 4 محطات مياه شرب وصرف صحى بالبحيرة
صرف صحي

"الزراعة" توافق على إقامة 4 محطات مياه شرب وصرف صحى بالبحيرة

2017-05-14 17:27:16
خاص: محيط

أعلنت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي افقت على إقامة عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة .

وقالت عبده في تصريح اليوم الأحد ، إنه تم الموافقة على إقامة محطة صرف صحى على مساحة 420 متر مربع أرض املاك دولة بحوض داير الناحية بناحية النقيدى بمركز كوم حمادة ، وإقامة محطة مياه شرب على مساحة 20 ألف متر مربع أملاك دولة واقعة بحوض المريس بين الجسرين بزمام جمعية الرحمانية بمركز الرحمانية.

وأضافت أنه تم الموافقة على إقامة محطة صرف صحى على مساحة 580 م2 واقعة بحوض عزبة طه بالزعفران – ناحية دفشو – مركز كفر الدوار تبرع أحد المواطنين، وإقامة محطة صرف صحى على مساحة 625 متر مربع الواقعة بحوض البومة السناطى نم/ 3 قسم ثاني البرانس بناحية قرية ابيا الحمراء بمركز الدلنجات تبرع إحدى المواطنات.

وأوضحت أن ذلك جاء بناء على مخاطبة المحافظة لوزارة الزراعة للموافقة على تلك المشروعات باعتبارها من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615 لسنة 2016 م ، وذلك بعد استيفاء موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة ، وتعهد الأجهزة التنفيذية والمحلية بالحفاظ على الأرض الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والمواقع دون أي تعديات.

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