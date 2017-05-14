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هادرسفيلد يتعادل مع شيفيلد في ملحق الصعود للبريمييرليج
هيدرسفيلد وشيفلد

هادرسفيلد يتعادل مع شيفيلد في ملحق الصعود للبريمييرليج

2017-05-14 17:34:06
أحمد عبد الخالق

سيكون شيفيلد وينزداي هو المرشح للصعود لنهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه هادرسفيلد تاون في ذهاب الدور قبل النهائي اليوم الأحد.

وحصل هادرسفيلد على أفضل فرصة عندما ردّت العارضة تسديدة من ايزي براون قبل نهاية الشوط الأول بينما أنقذ كيرين وستوود حارس وينزداي مرماه من العديد من الفرص.

ولم يصنع وينزداي أي فرصة خطيرة لكنه دافع بشكل جيد ليحافظ على شباكه نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي ضد هادرسفيلد.

ورد إطار المرمى تسديدة من كريس لو لاعب هادرسفيلد.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وسيلعب الفائز من هذه المواجهة ضد ريدينج أو فولهام اللذين تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب أمس السبت.

وخسر وينزداي في نهائي ملحق الصعود في الموسم الماضي أمام هال سيتي.

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