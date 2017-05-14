قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة،المنعقدة بالعباسية،اليوم الأحد، بمعاقبة مدير تشغيل مخبز آلى بمنشأة ناصر يدعى “عبد الحميد تغيان”، بالسجن المؤبد غيابيا، كما قضت بعزله من وظيفته مع إلزامه برد مبلغ 655 ألف جنيه.

وترجع وقائع القضية، إلى اختلاس المتهم بصفته المدير المسئول عن مخبز قطاع عام الدويقة “تابع للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى”، باختلاس أموال كما ثبت سرقته كميات من الدقيق التابعة لوزارة التموين.

ودلت التحريات أن المتهم تحصل علي مبلغ قدره 655 ألف و482 جنيه، والتي كان من المقرر إنفاقها في إنتاج الخبز البلدي المدعم لصالح المواطنين، وتحصل علي كميات من الدقيق من خلال اخترق النظام الإلكتروني لماكينة صرف الخبز المدعم، واستطاع تحرير 20 ألف و186 عملية بيع للخبز المدعم بما يوزاي 3 ملايين و51 ألف رغيف وهمي، وتبين من التقرير الفتي لشركة ” سمارت” المكلفة بنظام الكروت الذكية لوزارة التموين صحة ما جاء بالتحريات.