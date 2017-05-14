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غدًا.. النقض تستكمل نظر الطعون في قضية الذهب الكبرى
محكمة النقض

غدًا.. النقض تستكمل نظر الطعون في قضية الذهب الكبرى

2017-05-14 16:37:17
متابعات

تنظر محكمة النقض، غدًا الاثنين، برئاسة المستشار رضا القاضى، الطعون المقدمة من 3 متهمين بقضية الذهب الكبرى بمطار الأقصر الدولي.
وكانت محكمة جنايات الأقصر قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد وغرامة مالية قدرها 5ملايين جنيه والمصادرة فى إعادة محاكمتهم بتهمه المشاركة في تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى داخل البلاد عبر مطار الأقصر في عام 2010، فيما قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم والتصدى لنظر الموضوع أمامها.
يذكر أنه سبق وأصدرت الجنايات حكمًا على المتهمين، وهم : (زكريا محمد أبو الحجاج و محمد عربى داود و إبراهيم السيد على محمد)، عام 2012 بالسجن المشدد 10 سنوات.

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