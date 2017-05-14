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ديرك كويت يقود فينورد للتتويج بلقب الدوري الهولندي
almaghribtoday-فينورد-روتردام

ديرك كويت يقود فينورد للتتويج بلقب الدوري الهولندي

2017-05-14 16:39:13

قاد اللاعب المخضرم ديرك كويت فريق فينورد للتتويج بلقب الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم ، بعدما حقق الفوز على نظيره هيراكليس ألميلو بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الـ 34 من المسابقة.

وجاء التتويج هذا الموسم عقب ابتعاده عن جدران النادي بـ 18 عاماً.

سجل هدفي فينورد اللاعب ديرك كويت في الدقيقة الأولى، والثانية عشر من الشوط الأول.

وتوج فينورد باللقب برصيد 82 بفارق نقطة عن منافسه أياكس الذي حل وصيفاً برصيد 81 نقطة.

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