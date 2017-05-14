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مصرع 4 أشخاص جراء خروج قطار عن مساره في اليونان
حادث قطار في بلغاريا

مصرع 4 أشخاص جراء خروج قطار عن مساره في اليونان

2017-05-14 16:34:49
وكالات

أعلنت هيئة السكك الحديدية في اليونان اليوم الأحد مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح بينهم السائق، وذلك في حادث خروج قطار ركاب عن مساره شمال البلاد الليلة الماضية.
وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن القطار الذي كان يحمل على متنه 70 شخصا كان يسافر على طريق أثينا-سالونيك عندما خرج عن مساره وتحطم قرب بلدة “أديندرو” الواقعة على بعد 40 كيلومترا غرب مدينة “سالونيك”.
وأضافت الشبكة الأمريكية أن المصابين يرقدون في حالات خطيرة بالمستشفى التي تم نقلهم إليها، مشيرة إلى أن أسباب وملابسات وقوع الحادث لم تتضح بعد.‎

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