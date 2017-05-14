قال الدكتور مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فعلا انتشر بين الناس هذه الأيام، قد حذر منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

وأوضح “شاهين” خلال تقديمه لبرنامج “المسلمون يتساءلون”، أن المسلمين مبتلون هذه الأيام بفعل حذر منه النبي -صلى الله عليه وسلم، وهو الجدال، رغم أن طبيعة المسلم هو أن يسمع ويطيع لأمر الله تعالى دون مجادلة، مشيرًا إلى أن مُصيبة المسلمين هذه الأيام كثرة الجدال والاختلافات فيما بينهم.

وأضاف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حذر من المجادلة، مستشهدًا بما ورد في الحديث الشريف، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤالِهِمْ واخْتِلافُهُمْ عَلَى أنْبيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بشيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، وفي رواية أخرى «وإياكم وكثرة الجدال، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة جدالهم، واختلافهم على أنبيائهم».

وتابع: أن المسلمين مبتلون بالجدال في هذه الأيام، حيث صار الناس يُجادلون بعلم أو بغير علم، مؤكدًا إلى أن التسليم بالقرآن والحديث لا يتنافي مع التفكير، بل على العكس القرآن أمر بالتفكر والتدبر في مواضع كثيرة.