تحركات خليجية لإدراج "الإخوان" على لائحة الإرهاب الأمريكية2017-05-14 16:31:46
كشفت صحيفة “الرأي” الكويتية، عن مشاورات يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأمل من خلالها أن يصل لاتفاق ضمني مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، أثناء لقائه معهم بقمة الرياض يوم 22 الجاري، لاعتبار التنظيم الدولي لجماعة الإخوان «حركة إرهابية».
وأكدت الصحيفة، القريبة من مراكز صنع القرار في الكويت، أن دولة خليجية مؤثرة، أحضرت منذ فترة طويلة، ملفًا كبيرًا عن تحركات الإخوان في المنطقة، بالإضافة إلى دفع دبلوماسيتها في واشنطن للعمل بشكل مركز مع مختلف قطاعات الإدارة الأمريكية، لحشد السياسات ضد التنظيم وفروعه في منطقة الخليج.
وتابعت: دول مجلس التعاون، تنقسم حتى الآن، حيال تصنيف الإخوان، وبعضهم يدرجها على لوائحه للتنظيمات الإرهابية، والبعض الآخر يعتبر أن المقصود بالإخوان، هو التنظيم العالمي فقط، وليس الحركات المحلية المنبثقة عن التنظيم، والتي لها أسماء محلية وتشارك في العملية السياسية، وتمتلك أذرعًا وأنشطة خيرية واجتماعية ومؤسسات اقتصادية.
وأكدت «الرأي» أن ترامب يأمل في إضافة الإخوان رسميًا إلى اللائحة الأمريكية السوداء، لكن ذلك قد يستغرق وقتًا، كما أن النتيجة ليست مضمونة، خصوصًا أن التنظيم المذكور لم يستوفِ الشروط الأمريكية لاعتباره إرهابيًا.
واختتمت: حتى الآن لم يتم إدراج «الإخوان» على لائحة «التنظيمات الإرهابية الأجنبية» الأمريكية التابعة لوزارة الخارجية، لكن محادثات ترامب مع زعماء العالم تشي بأن فترة حكم الرئيس الأمريكي الحالي ستشهد ضغطًا عالميًا كبيرًا على «الإخوان» وقياداتهم.
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