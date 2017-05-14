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السيسي يفتتح كوبري محور جرجا بسوهاج
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يفتتح كوبري محور جرجا بسوهاج

2017-05-14 16:34:24
متابعات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوبري محور جرجا علي النيل في محافظة سوهاج، حيث يبلغ طوله 10 كيلومترات، وبعرض 21 مترًا بنظام الاتجاهين بتكلفة 497,5 مليون جنيه، وبه أطول فتحة ملاحية بطول 130م؛ لتسمح بمرور جميع العبارات والمراكب والبواخر السياحية في الاتجاهين.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من المشروعات التنموية بالصعيد، ويأتى على رأسها مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وصوامع القمح بقرية المراشدة التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إضافة إلى تفقد آخر التطورات بمشروع المثلث الذهبي.

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