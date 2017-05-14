تعرف على تاريخ مواجهات روما ويوفنتوس قبل قمة اليوم بالكالتشيو

من المنتظر أن يلتقي فريقا اي اس روما ونظيره يوفنتوس الإيطالي في قمة الدوري الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو” اليوم ضمن منافسات الجولة رقم 36 من في مباراة ستحسم بشكل كبير لقب هذا الموسم.

ويتصدر اليوفي حامل اللقب جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة، ويأتي خلفة فريق روما في المركز الثاني برصيد 78 نقطة.

تقابل الفريقان تاريخيا في 178 لقاء، فاز اليوفنتوس في 84 مباراة، انتصر روما في 44 لقاء، وحضر التعادل في 50 مباراة، سجل لاعبو اليوفي 276 هدفا، بينما سجل ذئاب روما 192 هدفا.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 17 ديسمبر 2016 على ملعب يوفنتوس أرينا، وفاز اليوفي 1-0 بهدف الأرجنتيني هيجواين.