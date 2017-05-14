فرار 22 سجينا من أحد السجون في هندوراس

أعلن مسئولون في هندوراس أن نحو 22 من أفراد عصابة فروا من أحد أكثر السجون ازدحاما قبل عملية نقلهم إلى سجن آخر شديد الحراسة.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم عن المسئولين قولهم: “إن السجناء الذين كانوا محتجزين في الوحدة الخاصة بأفراد عصابة “باريو 18 ” سيئة السمعة فروا من سجن “ماركو أوريليو سوتو” الذي تفرض عليه حراسة متوسطة”.

وأضاف المسئولون أنه تم فتح تحقيق في عملية الهروب التي تعد الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات في هندوراس، وجار البحث عن السجناء الفارين.