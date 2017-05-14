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حجز الحكم في طعون "خلية الظواهري" على أحكام الإعدام والمؤبد
المتهمون في خلية الظواهري

حجز الحكم في طعون "خلية الظواهري" على أحكام الإعدام والمؤبد

2017-05-14 16:22:50
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حجزت محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعون المقدمة من المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية الظواهري” لـ 31 يوليو المقبل.

وكان طالب المتهمين قد طالب خلال جلسة اليوم بإلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهمين، وأوصت نيابة النقض بقبول طعن المحكوم عليهم وإعادة المحاكمة مع تأييد براءة المتهمين الحاصلين على براءة من حكم أول درجة وعدم قبول طعن النيابة العامة بشأنهم.

ويعد رأي نيابة النقض استشاريا غير ملزم لمحكمة النقض إذ يجوز لها موافقته أو مخالفته.

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