تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو تظهر فيه الممثلة الأمريكية ميليسا مكارثي، أثناء تنقلها في شوارع مدينة نيويورك على منصة متحركة، مقلدة المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض “شون سبايسر”.

تظهر ميليسا في الفيديو مرتدية ملابس تشبه تماما المتحدث الرسمي للبيت الأبيض، وتصرخ بشدة وهى تمضغ العلكة وتوبخ سائقي السيارات، بشكل ساخر وكوميدي، اتضح بعد ذلك أنها إحدى فقرات البرنامج الشهير “saturday night live”.

من المتوقع أن تظهر الممثلة الأمريكية في الحلقة الجديدة من البرنامج السبت القادم.