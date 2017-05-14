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«قمر» المنتخب الوطني يتوج بذهبية الرماية في دورة التضامن
احمد قمر - رماية

«قمر» المنتخب الوطني يتوج بذهبية الرماية في دورة التضامن

2017-05-14 16:23:43
أحمد عبد الخالق

توج أحمد قمر لاعب المنتخب الوطني للرماية بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات الحفرة بدورة التضامن الإسلامي المقامة حاليا بأذربيجان وتستمر حتى 22 مايو الجاري.
بهذه الميدالية يرتفع رصيد البعثة المصرية إلى أربع ميداليات بواقع ذهبيتين لياسمين حمدي لاعبة الكاراتيه وأحمد قمر لاعب منتخب الرماية وفضية لأحمد سعد لاعب رفع الأثقال وبرونزية لعلي الصاوي لاعب الكاراتيه.
وتشارك البعثة المصرية بـ 25 لاعبًا ولاعبة من 6 رياضات هي رفع الأثقال، والملاكمة والسباحة والرماية وألعاب القوى والكاراتيه.
واحتلت مصر المركز الثالث في الترتيب العام لدورة التضامن السابقة برصيد 86 ميدالية، بواقع “26 ذهبية و31 فضية و29 برونزية”.

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