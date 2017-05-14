بسنت فهمي: تسهيل الاستثمار لا يغض البصر عن الفساد2017-05-14 16:15:03
أكدت الدكتور بسنت فهمي عضو مجلس النواب، أن سياسات الدولة ظلمت المصريين منذ عشرات السنوات حيث دعمت الاستهلاك ولم تدعم الانتاج، مشددة على ضرورة أن يدفع الشعب ثمن الخدمة مع عمل اوضاع استثنائية لدعم بعض الفئات الأكثر احتياجا.
وأعلنت بسنت فهمي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأحد، أن الدولة كانت تدعم العملة بـ”طريقة غير مباشرة وغير أخلاقية” مما أدى إلى انخفاض سعر المنتجات المستوردة، وقالت: “لا بقينا بنزرع ولا بنصنع .. بقينا قاعدين على القهاوي وبنشرب شيشة للصبح وبنستورد كل حاجة لغاية ما فلسنا.. وماينفعش كل ما نعوز نعمل حاجة نستلف”.
وشددت على ضرورة أن تضع الدولة خطة واستراتيجية لـ”الأمن والاستقرار الغذائي”، مطالبة بدعم الفلاحين والزراعة.
وانتقدت عمليات “تسقيع الأراضي”، وقالت: “تسهيل الاستثمار لا يغض البصر عن الفساد”.
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