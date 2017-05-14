"MIMO" .. تقنية متفردة تقضي على مشاكل الشبكات وتوفر تجربة رائدة من الاتصال الدائم2017-05-14 16:13:09
يشكو معظم مستخدمى الأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية من ضعف الشبكة اثناء المكالمات التليفونية و اتصالهم بشكة الانترنت عن طريق الـ Wi-Fi وهي الشكوى التي نجحت هواوي في إيجاد حل نهائي لها مع تقنية “MIMO” المتفردة والتي ابتكرها خبراء مراكز أبحاث هواوي ووضعوها في هاتفي P10 وP10 Plus بتوليفة متطورة للغاية تجمع بين جودة المكونات والأداء العالي وأحدث ما توصلت اليه التطبيقات المُثبتة على الهاتف وكاميرا استثنائية بالتعاون مع لايكا الألمانية ليمثل نقلة نوعية وقفزة هائلة في عالم الاتصالات.
وتعد تقنية “MIMO” أحدث تقنيات الاتصال الدائم في العالم، والتي تعمل علي تحسين جودة الاتصال والوصول الي به أقصي سرعة ممكنة، وهي اختصار Input-Multiple Output” “Multiple وتعني وجود أكثر من هوائي في الهاتف لاستقبال وإرسال الإشارات، والتي تعتمد عليها تقنية شبكة الجيل الرابع للاتصالات وما بعدها، ليمنح المستخدمين اتصال ثابت دون انقطاع وأكثر سرعة حتى في الأماكن التي تضعف فيها تغطية شبكة الاتصالات، بحيث تتضاعف سعة تحميل البيانات لتصل الي 600 ميجا بت بالثانية.
ويتميز هاتفي هواوي P10 بنظام هوائي ثنائي يعمل بتقنية MIMO لأرسال واستقبال اشارة شبكة الأنترنت عن طريق Wi-Fi والتي تعمل على تغطية المساحات الشاسعة في الاتصال بالأنترنت حتى إذا كنت تبعد بضعة أمتار عن مصدر الإنترنت، بالإضافة الي دعم الهاتفين في الاتصال بشبكات 802.11ac إحدى انواع الشبكات اللاسلكية المتطورة، والتي تصل سرعة نقل البيانات لـ 866 ميجا بيت بالثانية، فضلا عن احتواء الهاتفين على رقاقة معالج Kirin 960 المتطورة مع واجهة الاستخدام EMUI 5.1 المتميزة ليوفر تجربة اتصال رائدة وغير مسبوقة. فيما يأتى هاتف P10 Plus بنفس النظم المتطورة مع تزويد الهاتف بنظام هوائي رباعي يعمل بتقنية MIMO لشبكات الجيل الرابع.
قال جورج لي مدير مكتب هواوي مصر: “نسعى دائما في هواوي تقديم كل ماهو جديد في علم التكنولوجيا، لتنجح الشركة مرة أخرى في توفير كل الحلول المناسبة لعملائها”. وأضاف إن وسائل الاتصال سواء من خلال شبكة المحمول أو شبكة الإنترنت أصبحت أساسية في حياتنا، لذلك قدمت هواوي تقنية MIMO الجديدة كلياً في هاتفي P10 و P10 Plus لمنح المستهلك أفضل تجربة اتصال التي يأمل في الحصول عليها.
وأوضح انه مع التطور السريع في وسائل الاتصال قررت هواوي أخذ خطوة مسبقة لتوفير الحلول منتج رائد يسهل على المستخدمين انجاز مهامهم اليومية من خلال تقديم هواتف مجهزة بأنظمة تدعم شبكات الجيل الرابع التي ستنطلق في مصر قريباً. كما أكد على استمرار هواوي في تقديم أفضل تكنولوجيا لعملائها من خلال إبتكار كل ما هو جديد وتوفير أفضل تكنولوجيا ممكنة لمستخدمي الشركة الذين تضعهم في المقام الأول وعلى رأس أولوياتها.
الجدير بالذكر ان قامت مؤخراً شركة هواوي لأجهزة المستهلك بإطلاق هاتفيها المرتقبين P10 وP10 Plus الرائدين في مصر. حيث يتوافر الهاتفان في الأسواق المصرية باللون الأسود والأزرق والذهبي من خلال جميع فروع هواوي والموزعين المعتمدين.
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