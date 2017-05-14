قاطع دبلوماسيون غربيون مراسم افتتاح مؤتمر فى قطر اليوم الأحد، يحضره الرئيس السودانى عمر حسن البشير المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية لضلوعه فى جرائم حرب.

والبشير مستمر فى السفر للخارج منذ أن وجهت له المحكمة الجنائية الدولية فى 2008 تهم الضلوع فى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

لكن دبلوماسيين غربيين فى الدوحة قالا إن ظهور اسم البشير ضمن قائمة من سيتحدثون فى المؤتمر فى الدوحة اليوم الذى يتناول الأوضاع الإنسانية ويحضره نائب الأمين العام للأمم المتحدة دفع سفراء الولايات المتحدة وكندا واستراليا إلى مقاطعة الحدث.

ورفض متحدثون باسم سفارات الدول الثلاث الرد على طلب بالتعليق.