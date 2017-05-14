كسر اللاعب الإنجليزي دانييل ستوريدج، صيامه عن التهديف في الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول بعدما استطاع تسجيل هدف في شباك ويستهام يونايتد في اللقاء الذي جمع بين الناديين اليوم ضمن الجولة الـ 37 من البريمييرليج.

وكان الهدف قد جاء في الدقيقة 35 من الشوط الأول ليكسر عقدة استمرت منذ يناير الماضي.