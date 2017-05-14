كشف محمود عطا الله الرئيس التنفيذي لشركة “سي أي كابيتال” أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر والمنطقة أن الشركة ستقدم عرضا الى بنك الاستثمار القومى لتولى عملية طرح شركة انبي للبترول بالبورصة المصرية.

وقال عطا الله في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط على هامش مؤتمر الشركة الأول للاستثمار في مصر اليوم بالغردقة إنها ستقدم عرضها بشكل منفرد وليس من خلال تحالفات مع شركات آخرى، مشيدا بقرار الحكومة المصرية المضي قدما للتوسع في برنامج الطروحات وتوسيع قاعدة الملكية.

وأضاف أن اتجاه الدولة لطرح مزيد من الشركات بالبورصة له العديد من الإيجابيات أبرزها زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق وزيادة عمق البورصة، بما يسهل عمليات دخول وخروج المستثمرين الأجانب وغير الأجانب، فضلا عن مساعدة الحكومة في الحصول على موارد دولارية بدون تكلفة.

وطالب عطا الله الحكومة بطرح مزيد من الشركات بالبورصة بجانب توسيع قاعدة الملكية بطرح حصص إضافية من شركات مدرجة فعليا بالبورصة مع العمل على تغيير الادارة من خلال جلب إدارات محترفة من القطاع الخاص مع بقاء غالبية الملكية في يد الدولة.

وأكد أن الشركة مهتمة ببرنامج الطروحات الذي اعلنت عنه الحكومة وتدرس الشركات التى يتضمنها البرنامج.