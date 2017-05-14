افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد ، مشروع صومعة تخزين الغلال بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا.

وقدم اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار شرحا تفصيليا للمشروع من خلال نموذج مصغر، موضحا أن المشروع مقام على مساحة 25 فدانا بإجمالي 30 ألف متر مسطح، مشيرا إلى أن الصومعة مكونة من منشآت رئيسية وإدارية وشبكات.

ونوه بأن هناك 12 خلية لتخزين الغلال بقطر 22 مترا، وطول 25 مترا، وتستوعب 5 آلاف طن من الغلال بإجمالي 60 طنا.. ثم استمع الرئيس السيسي إلى شرح على أرض الواقع من اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن طرق التخزين وعمل الروافع داخل الصومعة والطاقة التشغيلية للصوامع، والمكونة من 15 فردا.

وقام الرئيس السيسي، عقب ذلك، بجولة تفقدية داخل الصومعة، حيث تفقد غرفة التحكم للمشروع لمتابعة سير العمل، ثم غادر الصومعة لافتتاح كوبري نجع حمادي.