 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 04:43 مساءً
روابط سريعة
سرقة أوراق إجابات 18 مادة بثانوية "أزهر كفر الشيخ"
امتحانات الثانوية العامة ـ طلاب‎

سرقة أوراق إجابات 18 مادة بثانوية "أزهر كفر الشيخ"

2017-05-14 16:11:55
متابعات

سرق مجهولون 1926 كراسة إجابة لـ107 من طلاب المرحلة الأولى والثانية من الثانوية الأزهرية في 18 مادة من كنترول معهد قزمان الأزهري في قلين التابعة لمنطقة أزهر كفر الشيخ، وتحرر  المحضر 4249 إداري مركز قلين.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ اللواء سامح مسلم ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء أشرف ربيع ، يفيد بسرقة 1926 كراسة إجابة لـ107 طلاب في 18 مادة من كنترول معهد قزمان الثانوي الأزهري في قلين.

وباشرت النياية التحقيقات برئاسة مدير نيابة قلين المستشار محمد فياض، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ المستشار أحمد عاشور ، في سرقة كنترول المعهد.

وكشفت التحريات تصحيح أوراق الإجابات في القاهرة وتم وضعها داخل كنترول المعهد، تمهيدا لإعلان النتيجة، وتم سرقة الأوراق من النافذة، كما تبين من التحريات أيضا غياب جميع العمال المكلفين بتأمين الكنترول واكتشف مدير المعهد سرقة الأوراق، وأبلغ مركز شرطة قلين .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3