سرق مجهولون 1926 كراسة إجابة لـ107 من طلاب المرحلة الأولى والثانية من الثانوية الأزهرية في 18 مادة من كنترول معهد قزمان الأزهري في قلين التابعة لمنطقة أزهر كفر الشيخ، وتحرر المحضر 4249 إداري مركز قلين.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ اللواء سامح مسلم ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء أشرف ربيع ، يفيد بسرقة 1926 كراسة إجابة لـ107 طلاب في 18 مادة من كنترول معهد قزمان الثانوي الأزهري في قلين.

وباشرت النياية التحقيقات برئاسة مدير نيابة قلين المستشار محمد فياض، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ المستشار أحمد عاشور ، في سرقة كنترول المعهد.

وكشفت التحريات تصحيح أوراق الإجابات في القاهرة وتم وضعها داخل كنترول المعهد، تمهيدا لإعلان النتيجة، وتم سرقة الأوراق من النافذة، كما تبين من التحريات أيضا غياب جميع العمال المكلفين بتأمين الكنترول واكتشف مدير المعهد سرقة الأوراق، وأبلغ مركز شرطة قلين .