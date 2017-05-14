ثمنت جمعية “من أجل مصر” بمحافظة قنا الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم “الأحد” للمحافظة وهديته لقرية المراشدة بتوفير ألف فدان من الأراضي المستصلحة لصالح أهالي القرية علي أن يقوم الجيش بدفع قيمتها وتكون هدية القوات المسلحة وتشكيل لجنة يترأسها المحافظ لمنح تلك المساحة لمستحقيها.

وأشارت الجمعية في “بيان” إلي أن ما قدمه الرئيس السيسي في هذه الزيارة إنما ينم عن سعه صدر كبيرة وخاصة فى استجابته السريعة لأحد الأهالي وممثل القرية فى الاجتماع المخصص لافتتاح عدد من المشروعات بقنا وسوهاج.

وقال الدكتور حمدي السمان منسق عام الجمعية بقنا، إن هذا ليس بغريب على أخلاقيات الرئيس المعروفة عنه دائما وشغفه بالإستماع للبسطاء والنزول على مطالبهم وهو ما يشعرهم بالسعادة البالغة دائما وأبدا، مضيفا أن زيارة الرئيس الى قنا جاءت فى وقتها لمحو أي صورة غير حقيقية قد تكون انطبعت في الأذهان مؤخرا.

من جانبه، لفت عادل عبد الحفيظ المنسق الإعلامي للجمعية بقنا إلى أن استجابة الرئيس جاءت مصحوبة أيضا بتبرع جمعية الأورمان برأس ماشية لكل من يحصل على مساحة من هذه الأراضي التى منحها الرئيس للبسطاء هناك، واصفا زيارة الرئيس بأنها ناجحة وحققت أهدافها حتى قبل أن تبدأ كونها أشعرت الأهالي باتجاه الدولة والحكومة للتنمية الجادة بالصعيد.