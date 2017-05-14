 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 04:39 مساءً
روابط سريعة
جمعية "من أجل مصر" تثمن زيارة الرئيس السيسي لقنا
السيسي في قنا ـ صورة

جمعية "من أجل مصر" تثمن زيارة الرئيس السيسي لقنا

2017-05-14 16:06:47
أ ش أ

ثمنت جمعية “من أجل مصر” بمحافظة قنا الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم “الأحد” للمحافظة وهديته لقرية المراشدة بتوفير ألف فدان من الأراضي المستصلحة لصالح أهالي القرية علي أن يقوم الجيش بدفع قيمتها وتكون هدية القوات المسلحة وتشكيل لجنة يترأسها المحافظ لمنح تلك المساحة لمستحقيها.

وأشارت الجمعية في “بيان” إلي أن ما قدمه الرئيس السيسي في هذه الزيارة إنما ينم عن سعه صدر كبيرة وخاصة فى استجابته السريعة لأحد الأهالي وممثل القرية فى الاجتماع المخصص لافتتاح عدد من المشروعات بقنا وسوهاج.

وقال الدكتور حمدي السمان منسق عام الجمعية بقنا، إن هذا ليس بغريب على أخلاقيات الرئيس المعروفة عنه دائما وشغفه بالإستماع للبسطاء والنزول على مطالبهم وهو ما يشعرهم بالسعادة البالغة دائما وأبدا، مضيفا أن زيارة الرئيس الى قنا جاءت فى وقتها لمحو أي صورة غير حقيقية قد تكون انطبعت في الأذهان مؤخرا.

من جانبه، لفت عادل عبد الحفيظ المنسق الإعلامي للجمعية بقنا إلى أن استجابة الرئيس جاءت مصحوبة أيضا بتبرع جمعية الأورمان برأس ماشية لكل من يحصل على مساحة من هذه الأراضي التى منحها الرئيس للبسطاء هناك، واصفا زيارة الرئيس بأنها ناجحة وحققت أهدافها حتى قبل أن تبدأ كونها أشعرت الأهالي باتجاه الدولة والحكومة للتنمية الجادة بالصعيد.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3