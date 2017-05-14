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"قطان" يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
السفير أحمد قطان

"قطان" يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

2017-05-14 16:24:27
خاص ـ محيط

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، في مكتبه بمقر السفارة اليوم، الدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتم خلال اللقاء بحث أوضاع الطلاب السعوديين بالأكاديمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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