أكد يوسف الهلالي المحلل السياسي، أن فوز الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون المنتمي لحركة “الجمهورية للأمام” مفاجأة للأوساط السياسية الفرنسية، مشيرا إلى ان الحركة لم يتعدى عمرها عام واحد.

وأشار الهلالي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “الغد العربي” الفضائية اليوم الأحد، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه ماكرون اقتصادية ، موضحا أن ماكرون يحتاج لعمل اصلاحات اقتصادية “مؤلمة للفرنسيين” وهو ما وعد به.

وقال : “في حالة عدم حصول حركة الرئيس الفرنسي او الاحزاب المناصرة له على الأغلبية في الجمعية الوطنية (البرلمان) فهذا يعتبر اشارة بعدم قبول الفرنسيين بالإصلاحات التي وعد بها”.