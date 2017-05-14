رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل السفير البريطاني2017-05-14 15:07:28
استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية اليوم الأحد جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة و كارولين الكوك قنصل عام بريطانيا بالإسكندرية وذلك في إطار دعم العلاقات وتشجيع التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والأكاديمية المشتركة ، وزيادة التبادل العلمي ، والاستفادة من الخبرات المشتركة.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور عصام الكردي - خلال اللقاء - أن هناك تعاونا مستمرا بين جامعة الإسكندرية والجامعات البريطانية من خلال المنح الدراسية ضمن برنامج نيوتن مشرفة، بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والمجلس البريطاني لإيفاد شباب الباحثين لدراسة الماجستير والدكتوراه بالجامعات البريطانية، موضحاً أن الجامعة تضع في أولوياتها خلال المرحلة القادمة تطوير البرامج الأكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا وتحديث المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة البحثية، بحيث تتوافق مع متطلبات الصناعة والمجتمع وتحل مشاكلهم، والتعاون مع الجامعات الأجنبية المرموقة للحصول على درجات علمية مشتركة فى التخصصات الفريدة.
من جانبه أثنى السفير البريطاني على نشاط مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بكلية الآداب، ودوره في التعرف على اللغة والثقافة العربية لغير الناطقين بها، كما أكد السفير حرص بلاده على تحقيق الشراكة بين الجانبين لضمان تحقيق معايير الجودة في التعليم العالي وتحقيق الهدف من التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة الذي تم إطلاقه العام الماضي في عام العلوم والابتكار والتعليم العالي.
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