كوريا الشمالية تحضر قمة طريق الحرير رغم تحذير أمريكا2017-05-14 15:08:13
تجنبت كوريا الشمالية لفت الأنظار في افتتاح قمة في بكين بشأن مشروع طريق الحرير الجديد اليوم الأحد بعد أن حذرت الولايات المتحدة الصين من أن حضور بيونجيانج قد يؤثر على مشاركة دول أخرى.
وأثارت مشاركة كوريا الشمالية في أكبر حدث دبلوماسي في الصين هذا العام الدهشة بعد أن أطلقت بيونجيانج صاروخا باليستيا في وقت مبكر يوم الأحد في تحد لدعوات لكبح برنامجها النووي.
ورأس الوفد الكوري الشمالي في الاجتماع كيم يونج جيه وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية التي لم تقدم تفاصيل بشأن ما قاله أو الأطراف التي اجتمع معها.
وأظهرت صورة جماعية لمراسم الافتتاح، التي ألقي فيها الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة مهمة، كيم وهو يصل مع مستشار البيت الأبيض مات بوتينجر ممثل الولايات المتحدة في المحادثات.
ولم يتضح ما إذا كان الرجلان قد تبادلا أي أحاديث.
ولم يتضح كذلك ما هي الجلسة التي تشارك فيها كوريا الشمالية خلال القمة ولم تقدم الصين تفاصيل عن الحاضرين.
وقال مصدران مطلعان إن السفارة الأمريكية في بكين أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى وزارة الخارجية الصينية قالت فيها إن دعوة كوريا الشمالية تبعث رسالة خاطئة في وقت يحاول فيه العالم الضغط على بيونجيانج بسبب تجاربها الصاروخية والنووية المتواصلة.
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