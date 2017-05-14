شب حريق كبير في دير القديسة دميانة ببلقاس ولم يسفر عن خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق كبير بدير القديسة دميانة بمدينة بلقاس إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة بجوار الركن الغربى للدير ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات.

انتقلت 8 سيارات مطافئ إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه حيث تم إخماده فى الحال.

وانتقلت القيادات الأمنية للاطمئنان على الأوضاع بالدير، خاصة أن احتفالات مولد القديسة دميانة تقام خلال هذه الفترة.