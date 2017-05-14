السيسي : "اللي يطلع يناقش موضوع يذاكره كويس"2017-05-14 15:07:58
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية في محافظة قنا: «كنت بتفرج على برنامج والضيف بيرد على 20 موضوع، واتكلم على البحيرات وقال كراكات قناة السويس ليه متدخلش وتكرك البحيرات دي وتخلصها».
وأضاف اليوم الأحد : «بحيرة المنزلة 125 ألف فدان، واللي كان بيتكلم في البرنامج عشان تكرك بحيرة المنزلة يعني هتعمل 500 مليون متر، والمتر بـ 150 جنيه، يعني عايزين 50 مليار جنيه»
وتابع: «البحيرات وصلت للمستوى ده بسبب التعدي والصرف الصحي ولم يحدث لها أعمال رفع كفاءة».
وواصل: «اللي يطلع يناقش موضوع يذاكره كويس، كل واحد طالع كأنه معاه مفاتيح الحل، إقامة الدولة واستعادة دولة ذات شأن في مصر أمر كبير أوي وربنا يعيننا عليه».
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